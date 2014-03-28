جعجع : هناك إصرار لإجراء انتخابات الرئاسة اللبنانية

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ، أن “رئيس مجلس النواب اللبناني بري سيدعو إلى جلسة انتخابية على ضوء انتهاء جولة اللجنة المكلفة بتهيئة الأجواء للانتخابات النيابية”، لافتا إلى أن “هناك سعيا دؤوبا لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري”.

جاء ذلك في تصريح لجعجع عقب استقباله اليوم الجمعة، اللجنة الثلاثية لكتلة التحرير والتنمية التابعة لحركة أمل.

وذكرت المكتب الإعلامي لرئيس حزب القوات ، أن أجواء الاجتماع كانت إيجابية وودية، وكان موضوع الاستحقاق الرئاسي الأبرز في النقاش بحيث أخذ القسط الأكبر من التداول من جوانبه كافة بدءا من تأمين النصاب وصولا إلى عقد الجلسة الانتخابية.

وشدد جعجع على أن “الانتخابات الرئاسية يجب أن تكون انتخابات لبنانية – لبنانية وليس توافقا لبنانيا- لبنانيا لأنه في هذه الحالة نكون قد عدنا إلى نغمة الرئيس التوافقي”.

وعن قول البعض بأنه لن يكون هناك رئيس للبنان إلا في حال زار “قصر المهاجرين” (مقر الرئاسة السورية).. أجاب جعجع:” لم يعد هناك من قصر للمهاجرين أصلا لزيارته”.

وكشف جعجع أن “موقف القوات اللبنانية من المشاركة في جلسة الحوار سيعلن عنه غدا السبت”.

أ ش أ