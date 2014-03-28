أخبار عاجلة

وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
سموحة يقدم عرضا لشراء «وحش الدراويش» -
إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه -
الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

جعجع : هناك إصرار لإجراء انتخابات الرئاسة اللبنانية

Google+ Print
جعجع : هناك إصرار لإجراء انتخابات الرئاسة اللبنانية جعجع : هناك إصرار لإجراء انتخابات الرئاسة اللبنانية

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع – ارشيفية

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ، أن “رئيس مجلس النواب اللبناني بري سيدعو إلى جلسة انتخابية على ضوء انتهاء جولة اللجنة المكلفة بتهيئة الأجواء للانتخابات النيابية”، لافتا إلى أن “هناك سعيا دؤوبا لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري”.

جاء ذلك في تصريح لجعجع عقب استقباله اليوم الجمعة، اللجنة الثلاثية لكتلة التحرير والتنمية التابعة لحركة أمل.

وذكرت المكتب الإعلامي لرئيس حزب القوات ، أن أجواء الاجتماع كانت إيجابية وودية، وكان موضوع الاستحقاق الرئاسي الأبرز في النقاش بحيث أخذ القسط الأكبر من التداول من جوانبه كافة بدءا من تأمين النصاب وصولا إلى عقد الجلسة الانتخابية.

وشدد جعجع على أن “الانتخابات الرئاسية يجب أن تكون انتخابات لبنانية – لبنانية وليس توافقا لبنانيا- لبنانيا لأنه في هذه الحالة نكون قد عدنا إلى نغمة الرئيس التوافقي”.

وعن قول البعض بأنه لن يكون هناك رئيس للبنان إلا في حال زار “قصر المهاجرين” (مقر الرئاسة السورية).. أجاب جعجع:” لم يعد هناك من قصر للمهاجرين أصلا لزيارته”.

وكشف جعجع أن “موقف القوات اللبنانية من المشاركة في جلسة الحوار سيعلن عنه غدا السبت”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا