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نقل الـ6 صيادين المتوفين بالمياه الإقليمية إلى مصر خلال 3 أيام

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نقل الـ6 صيادين المتوفين بالمياه الإقليمية إلى مصر خلال 3 أيام نقل الـ6 صيادين المتوفين بالمياه الإقليمية إلى مصر خلال 3 أيام


> قال بكري أبو الحسن ،شيخ الصيادين بالسويس، أن الـ 6 صيادين المتوفين بالمياه الإقليمية وهم”عبده علوش ” ريس مركب ” ومصطفى الشوا وخليل الشامى ومحمد درويش وحماده حواله وعبدد السويركى سوف يتم نقلهم إلى خلال ثلاث أيام .

أضاف شيخ الصيادين، عبر بيان اعلامي، أن المراكب التى تقل جثث الصيادين سوف تصل إلى مصر خلال ثلاث أيام على متن مركب ” الحبيبه مكه “.

ويذكر أن أحد مراكب الصيد قد تعرضت لتسرب غاز فى الثلاجات الكبيرة الخاصة بالأسماك أثناء سروحها بالمياه الاقليمية بالقرب من ،وأثناء نزول الصيادين لمحاولة ايقاف هذا التسريب، أصيب 10 صيادين وقام صيادين فى مراكب قريبة من المركب المصابة بالتسريب ،حيث تم إنقاذ 4 صيادين وتوفي 6 أخرون .

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