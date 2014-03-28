مقتل مدني وإصابة 12 آخرين بجروح في حادثين منفصلين ببغداد

قتل مدني وأصيب سبعة آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الدورة جنوب بغداد، فيما أصيب خمسة مدنيين بجروح إثر سقوط قذيفة هاون في منطقة سبع البور شمال العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من مدرسة الآمال بمنطقة الطعمة التابعة للدورة جنوبي بغداد انفجرت مساء اليوم الجمعة مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر، أنه وفي حادث آخر، سقطت قذيفة هاون أطلقها مجهولون مساء اليوم بالقرب في منطقة سبع البور شمال العاصمة بغداد، مما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين بجروح متفاوتة والحاق أضرار مادية بعدد من السيارات والمباني القربية من موقع سقوط القذيفة.

وبحسب المصدر، توجهت على الفور قوات أمنية إلى مكاني الحادثين وطوقتهما، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وجثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعي.

وكانت العاصمة بغداد شهدت اليوم مقتل وإصابة 10 أشخاص إثر انفجار ثلاث عبوات ناسفة بالتزامن في منطقة صليخ شمالي بغداد.

يذكر أن بغداد تشهد أعمال عنف بشكل شبه يومي بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة ولاصقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية، مما يسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

أ ش أ