منسق حملة السيسي : إعلان التشكيل النهائي للحملة بعد فتح باب الترشح

صرح السفير الدكتور محمود كارم المنسق العام للحملة الإنتخابية للمشير عبد الفتاح السيسى المرشح الرئاسي بأن التشكيل النهائى للحملة لم يكتمل بعد ، حيث أن الحملة لازالت فى مرحلة الإعداد والتحضير والتشكيل.

وأكد السفير كامل أن إعلان التشكيل النهائى سيكون خلال الأيام المقبلة ، بعد إعلان اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فتح باب تلقى أوراق المرشحين وذلك احتراماً للقانون ، والضوابط التى وضعتها اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية.

وأوضح السفير محمود كارم فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن حملة المشير السيسى تحترم القانون ، وتمارس عملها بشفافية مطلقة ، وسوف تحدد خلال الفترة المقبلة آليات التواصل مع الرأى العام ووسائل الإعلام .

وأكد أن كل ما يتعلق بالحملة ونشاطها والأخبار المتعلقة بها سوف تصدر عنه شخصياً ، لحين تحديد أسماء المتحدثين الإعلاميين بإسم الحملة .

أ ش أ