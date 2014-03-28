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منسق حملة السيسي : إعلان التشكيل النهائي للحملة بعد فتح باب الترشح

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منسق حملة السيسي : إعلان التشكيل النهائي للحملة بعد فتح باب الترشح منسق حملة السيسي : إعلان التشكيل النهائي للحملة بعد فتح باب الترشح

المشير عبدالفتاح

صرح السفير الدكتور محمود كارم المنسق العام للحملة الإنتخابية للمشير عبد الفتاح السيسى المرشح الرئاسي بأن التشكيل النهائى للحملة لم يكتمل بعد ، حيث أن الحملة لازالت فى مرحلة الإعداد والتحضير والتشكيل.

وأكد السفير كامل أن إعلان التشكيل النهائى سيكون خلال الأيام المقبلة ، بعد إعلان اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فتح باب تلقى أوراق المرشحين وذلك احتراماً للقانون ، والضوابط التى وضعتها اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية.

وأوضح السفير محمود كارم فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن حملة المشير السيسى تحترم القانون ، وتمارس عملها بشفافية مطلقة ، وسوف تحدد خلال الفترة المقبلة آليات التواصل مع الرأى العام ووسائل الإعلام .

وأكد أن كل ما يتعلق بالحملة ونشاطها والأخبار المتعلقة بها سوف تصدر عنه شخصياً ، لحين تحديد أسماء المتحدثين الإعلاميين بإسم الحملة .

أ ش أ

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