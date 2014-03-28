بوتين: السيطرة على القرم يظهر براعة الجيش الروسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة :” إن ضم بلاده للقرم أظهر براعة جيشها كما قال وزير دفاعه إن العلم الروسي رفع فوق جميع المواقع العسكرية في شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود”.

وفي مراسم أقيمت بالكرملين بحضور كبار المسؤولين الأمنيين أبلغ وزير الدفاع سيرجي شويجو الرئيس بوتين :” إن جميع القوات الموالية لأوكرانيا غادرت القرم التي تسبب ضم روسيا لها في اسوأ أزمة لموسكو مع الغرب منذ الحرب الباردة .

وقال بوتين، خلال المراسم التي نقلها التلفزيون “الأحداث الأخيرة في القرن كانت اختبارا جادا… أظهرت كل من القدرات الجديدة تماما لقواتنا المسلحة والروح المعنوية المرتفعة لجنودنا.”

وأثنى بوتين، على القوات “لعدم اراقة الدماء” في القرم التي صوت سكانها واغلبهم من أصل روسي باكتساح لصالح الانضمام إلى روسيا في استفتاء أجرى يوم 16 مارس ووصفه الغرب بأنه غير قانوني، وألمح بوتين خلال حديثه مع جندي أوكراني أقسم بالولاء لروسيا إنهم سيتلقون مكافأة جيدة قائلا :” إن الجنود الروس يتقاضون ما يزيد على أربعة أمثال ما يتقاضاه الجنود الأوكرانيون” .

وتم تعيين قائد البحرية الأوكرانية السابق الاميرال دنيس بيريزوفسكي الذي انشق عن كييف نائبا لقائد أسطول البحر الأسود الروسي، وأبلغ شويجو الرئيس بوتين أيضا بأن روسيا ستسلم إلى كييف السفن العسكرية والطائرات الحربية وغيرها من العتاد الذي استولت عليه من القوات الأوكرانية.

رويترز