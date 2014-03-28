' خروج بيل لتغيير حذائه في مباراة سيفيليا جريمة '

انتقد جون توشاك المدير الفني السابق لمنتخب ويلز مواطنه جاريث بيل جناح ريال مدريد بعدما قام بتغيير حذائه خلال الخسارة من سيفيليا 2-1 في الدوري الإسباني.

توشاك كان مدربا لمنتخب ويلز وقت صعود بيل، كما أنه تولى تدريب ريال مدريد في موسم 1989-1990 وفاز معه بالليجا.

وقال توشاك في تصريحات لصحيفة "ماركا": "خروج بيل لتغيير حذائه في الدقيقة 70 لتغيير حذائه جريمة".

وتابع "المدرب يجب أن يعامله بطريقة مختلفة لمدة شهر، ففي ليفربول النادي الذي ترعرعت.. هذا الأمر سيكون غير مقبول".

وخرج بيل لاستبدال حذائه في الدقيقة 70 من المباراة، ووقتها شن سيفيليا هجمة من ناحية اليسار حيث كان من المفترض أن يتواجد الجناح الويلزي لتقديم المساندة الدفاعية.