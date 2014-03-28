صورة - طائرة جماهير مانشستر لمهاجمة ' الشخص الخاطئ ' مويس جاهزة

نشرت شبكة "ITV" الإنجليزية صورة للطائرة التي جهزها جماهير مانشستر يونايتد لمهاجمة ديفيد مويس المدير الفني للفريق.

وكانت صحيفة "جارديان" البريطانية قد أكدت عزم عدد من جماهير الشياطين الحمر لمهاجمة المدير الفني الاسكتلندي خلال مباراة أستون فيلا يوم السبت في الدوري الإنجليزي.

وبالفعل، جهز الجماهير الطائرة التي استأجروها لرفع لافتة كتبوا عليها "الشخص الخاطئ" و"ليرحل مويس" خلال المباراة على أولد ترافورد.

ويعاني مانشستر يونايتد من موسم صعب إذ بات مهددا بعدم التأهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل إذ يحتل المركز السابع برصيد 51 نقطة.

وستكون هذه هي المحاولة الأولى من جماهير مانشستر يونايتد لحث إدارة النادي على إقالة الاسكتلندي ديفيد مويس الذي تولى مسؤولية تدريب الفريق مع بداية هذا الموسم خلفا لمواطنه السير أليكس فيرجسون.