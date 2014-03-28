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قداس الفاتيكان قد يؤجل مباراة ميلان وروما

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قداس الفاتيكان قد يؤجل مباراة ميلان وروما قداس الفاتيكان قد يؤجل مباراة ميلان وروما

/أ ش أ/ أفادت تقارير اليوم "الجمعة" أنه من المتوقع أن يتم تعديل موعد لقاء نادي روما مع نادى ميلان للسماح بإقامة القداس في الفاتيكان.

يذكر أن هناك تشريع استثنائي يسمح للكنيسة بالتقدم بمثل هذه الطلبات على أساس تنظيم أحداث كبيرة.

وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أن اجتماعا بين جوسيب بيكورارو محافظ روما ووزير الداخلية أنجيلينو ألفارو سيعقد لبحث التغيير المحتمل لموعد اللقاء.

يذكر أن الفاتيكان سيعقد مراسم في نفس توقيت اللقاء لتكريم اثنين من الباباوات السابقين هما البابا جون الثالث والعشرين والبابا جون بول الثاني.

ولم يتضح بعد الموعد الجديد للقاء وركن ربما يقام يوم الجمعة 25 أبريل المقبل .

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