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ريال مدريد يسعى لإعادة نظام القرعة في اختيار الحكام

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ريال مدريد يسعى لإعادة نظام القرعة في اختيار الحكام ريال مدريد يسعى لإعادة نظام القرعة في اختيار الحكام

/أ ش أ/ افادت تقارير صحفية اليوم الجمعة بأن نادي ريال مدريد يحشد الجهود من أجل دفع لجنة الحكام الإسبانية للعودة لنظام القرعة المفتوحة في اختيار حكام المباريات.

وكان هذا النظام مطبقا حتى عام 2004 حين طلبت أندية الدوري الإسبانى التحول للنظام الحالي في اختيار الحكام.

وذكرت صحيفة ماركا أنه من المتوقع ان يتقدم نادي ريال مدريد طلبا رسميا للجنتين المعنيتين باختيار حكام مباريات الليجا في أول اجتماعين رسميين لهما.

ويرى رئيس نادي ريال مدريد فلورينتينو بيريز أن نظام القرعة المفتوحة هو أكثر النظم عدلا وتوازنا ويعتقد أن العودة لهذا النظام سيقضي على ضغط الأندية من أجل اختيار حكام بعينهم لبعض المباريات بعينها.

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