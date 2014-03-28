تقارير - مهاجم أودينيزي يعوض رحيل بالوتيلي المحتمل عن ميلان

/أ ش أ/ أفادت تقارير اليوم الجمعة بأن لويس موريال مهاجم نادي أودينيزي قد يكون البديل القادم لماريو بالوتيلي نجم نادي ميلان في حالة قيام الروسونيري ببيع نجمه الأسمر الإيطالى الدولي في موسم الانتقالات الصيفية.

كانت المشكلات وتراجع المستوى قد أحاطا بموسم بالوتيلي الحالي مع ميلان مما زاد من الشكوك بشأن مستقبله في النادي الإيطالي.

وذكر موقع فيتشاجيس.نت أنه ربما يتم ضم موريال /22 عاما/ بجزء من الأموال القادمة من بيع بالوتيلي، كان تألق موريال قد بدأ في الدوري الإيطالي في صفوف ليتشي كما أنه سجل 8 أهداف بقميص أودينيزي الموسم الحالي في 28 مباراة.

ومع ذلك يتردد أن الروسونيري لن يتقدم بعرض لشراء اللاعب في حالة استمرار بالوتيلي في صفوفه رغم أنه وضع النجم الكولومبي تحت أعينه منذ بداية تألقه عام 2012.