تقارير - نابولي ينضم لسباق ضم جوندوجان

/أ ش أ/ انضم نادي نابولي الإيطالي إلى السباق من أجل ضم إلكاي جوندوجان نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني الذي يسعى يوفنتوس للحصول على خدماته .

وكان الألماني الدولي /23 عاما/ قد غاب عن المباريات خلال الموسم الحالي بسبب الإصابة غير أن هذا لم يوقف مساعي العديد من الأندية الأوروبية الكبرى لضمه في الانتقالات الصيفية .

وذكر راديو كيس كيس أن نابولي بدأ اتصالات تمهيدية مع النادي الألماني ولكنه يواجه منافسة حامية من جانب يوفينتوس وريال مدريد ومانشستر يونايتد للحصول على خددمات لاعب خط الوسط المتميز .

يذكر أن جوندوجان لعب مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم بعد أن أبعدته إصابة في الظهر عن الملاعب.