أخبار عاجلة

وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
سموحة يقدم عرضا لشراء «وحش الدراويش» -
إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه -
الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقارير - أشلي كول على رادار ليفربول

Google+ Print
تقارير - أشلي كول على رادار ليفربول تقارير - أشلي كول على رادار ليفربول

أ ش أ / يعتزم المسؤولون في نادي ليفربول الإنجليزي تقديم عرض للتعاقد مع أشلي كول مدافع فريق كرة القدم الأول بنادي تشيلسي عند فتح باب الانتقالات الصيفية القادمة.

يذكر أن عقد كول الذي يبلغ من العمر 33 عاما سوف ينتهي مع البلوز الصيف القادم غير أنه ليس من المرجح أن يعرض عليه جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي تجديد عقده مرة أخرى مع الفريق.

وأفادت تقارير صحفية بأن بريندن رودجرز مدرب ليفربول يعتزم أن يعرض على كول عقدا لمدة عام واحد فقط الصيف القادم .

ورغم أن سياسة التعاقدات في نادي ليفربول عادة ما تستبعد التعاقد مع اللاعبين الكبار في السن غير أن رودجرز مقتنع بأن كول – لاعب أرسنال السابق – يتمتع بخبرة كبيرة ستمثل إضافة مهمة بالنسبة للفريق خلال الموسم القادم خاصة انه من المتوقع ان يشارك ليفربول في النسخة القادمة من بطولة دوري الأبطال .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع