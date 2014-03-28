تقارير - أشلي كول على رادار ليفربول

أ ش أ / يعتزم المسؤولون في نادي ليفربول الإنجليزي تقديم عرض للتعاقد مع أشلي كول مدافع فريق كرة القدم الأول بنادي تشيلسي عند فتح باب الانتقالات الصيفية القادمة.

يذكر أن عقد كول الذي يبلغ من العمر 33 عاما سوف ينتهي مع البلوز الصيف القادم غير أنه ليس من المرجح أن يعرض عليه جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي تجديد عقده مرة أخرى مع الفريق.

وأفادت تقارير صحفية بأن بريندن رودجرز مدرب ليفربول يعتزم أن يعرض على كول عقدا لمدة عام واحد فقط الصيف القادم .

ورغم أن سياسة التعاقدات في نادي ليفربول عادة ما تستبعد التعاقد مع اللاعبين الكبار في السن غير أن رودجرز مقتنع بأن كول – لاعب أرسنال السابق – يتمتع بخبرة كبيرة ستمثل إضافة مهمة بالنسبة للفريق خلال الموسم القادم خاصة انه من المتوقع ان يشارك ليفربول في النسخة القادمة من بطولة دوري الأبطال .