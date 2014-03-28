5 لاعبين يحددون مصير الليجا

قبل نهاية الليجا بثماني جولات، احتدم الصراع على اللقب بين الثلاثي أتليتكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد.

من السبت للأربعاء.. تغير شكل جدول ترتيب الليجا، فخطف أتليتكو الصدارة مستغلا تعثر ريال مدريد في مبارياته أمام برشلونة وسيفيليا.

برشلونة الذي كان يتخلف بفارق أربع نقاط.. الآن في الوصافة بعدما حقق فوزا كالحلم على ريال في سنتياجو برنابيو.. وتكفل سيفيليا بقهر الملكي بعدها.

ولكن مع اقتراب نهاية الليجا.. 5 لاعبين هم على الأغلب من سيحددون هوية البطل.

بينتو

حارس برشلونة الاحتياطي وضعته الظروف في موقع فيكتور فالديز الذي تعرض لإصابة درامية بقطع في الرباط الصليبي ستحرمه أيضا من المونديال.

برشلونة اضطر إلى الاعتماد على بينتو بعدما عاد إلى المنافسة في الجولتين الماضيين بإسقاط ريال مدريد في سنتياجو برنابيو.

برشلونة الآن في الوصافة برصيد 72 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أتليتكو مدريد.

وبينتو سيحمل على عاتقه الحفاظ على استفاقة برشلونة وأمامه خط دفاع "لا يستر".

كريستيانو رونالدو

بدأ رونالدو موسمه بطريقة مذهلة دعمه فيها فوزه بالكرة الذهبية أخيرا.

الدون مع جاريث بيل وكريم بنزيمة شكلوا ثلاثيا رهيبا، خطف صدارة الليجا.. تأهل لنهائي كأس الملك، وقدم عروضا مذهلة في دوري أبطال أوروبا.

ولكن خسارة الكلاسيكو، ومن بعده سيفيليا.. أسقطت ريال مدريد إلى المركز الثالث.

والآن كريستيانو يحمل العبء الأكبر من مسؤولية فوز الملكي بمبارياته المتبقية، في انتظار سقوط برشلونة وأتليتكو.

ليونيل ميسي

بعد إصابة طويلة، عاد ساحر برشلونة للضرب بقوة من جديد.

ميسي سجل 14 هدفا من بينها ثلاثية تاريخية في الكلاسيكو بعد عودته دفعت ببرشلونة إلى الوصافة والعودة للمنافسة من جديد.

والآن الساحر يمتلك 22 هدفا في المرتبة الثالثة في قائمة الهدافين.

ولا يحتاج برشلونة من ميسي أكثر من ذلك، فاستمرار الساحر على هذا الأداء سيحافظ للبلوجرانا على اللقب وله شخصيا على لقب الهداف.

دييجو كوستا

هو الأبرز في أتليتكو مدريد هذا الموسم، بتسجيله 24 هدفا.

أتليتكو مصنع المهاجمين الذي لا ينضب، فبعد فرناندو توريس وسيرجيو أجويرو ودييجو فورلان ورادميل فالكاو، قدم هذا الموسم كوستا.

كوستا يجب أن يحافظ على سجله التهديفي الرائع في الجولات المتبقية، حتى يتحقق حلم أتليتكو مدريد بالليجا الأولى منذ 1996.

كريم بنزيمة

القاعدة تقول أن بنزيمة عندما يسجل، فهذا يعني أن مهاجم ريال مدريد أضاع أكثر.

بنزيمة الآن عليه أن يكسر هذا القاعدة، فالأمور لا تحتمل أن يضيع المهاجم الفرنسي انفرادا أو أن يسدد الكرة أعلى المرمى الخالي.

أداء بنزيمة تطور كثيرا في 2014، ويبدو أنه استفاد كثيرا من نصائح زين الدين زيدان، وهو الآن يمتلك 17 هدفا في الليجا.