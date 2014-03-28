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إنشاء 4 محطات رادار إضافية تمكّن روسيا من الحصول على تواصل مع الفضاء

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إنشاء 4 محطات رادار إضافية تمكّن روسيا من الحصول على تواصل مع الفضاء إنشاء 4 محطات رادار إضافية تمكّن روسيا من الحصول على تواصل مع الفضاء

ارشيفية

أعلن قائد قوات الدفاع الجوي الفضائي الروسية، ألكسندر جولوفكو، أن العمل بدأ على بناء 4 محطات رادار جديدة ضخمة، في اطار إنشاء فضاء للكشف الراداري المتواصل والمتين في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن جولوفكو، قوله اليوم الجمعة، أثناء اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع كبار قادة الجيش والقوات المسلحة بمناسبة تعيين بعضهم بمناصب جديدة وترقيتهم إلى رتب أعلى،:” إن قوات الدفاع الجوي الفضائي بدأت العمل على بناء 4 محطات رادار جديدة ضخمة، في إطار إنشاء فضاء للكشف الراداري المتواصل والمتين في البلاد ” .

ويذكر أن محطتين من هذا النوع بالقرب من مدينتي أرمافير، وسان بطرسبورغ، بدأتا بمناوبتهما القتالية، كما يجري إعداد محطتين أخريين في كالينينجراد وإركوتسك للاختبارات الحكومية، مع بدء أعمال إنشاء 4 محطات أخرى مماثلة للمحطات المذكورة.

يو بي اي

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