روسيا والكويت تبحثان الدخول في مشاريع مشتركة للطاقة النووية

بحث نائب المدير العام لمؤسسة “روس آتوم” الحكومية الروسية، نيكولاي سباسكي، مع سفير دولة الكويت في موسكو، عبد العزيز العدواني، قضايا التعاون المشترك بين البلدين، ومشروع بناء محطة كهرذرية على الأراضي الكويتية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن سباسكي، عرضه خلال لقائه العدواني اليوم الجمعة في موسكو، المساهمة في مجال البحث والتطوير، وإنشاء هيئات الرقابة، وبناء مركز للبحوث النووية، وتأسيس أول محطة كهرذرية في الكويت.

وذكر بيان نشر على الصفحة الالكترونية للوكالة الروسية للطاقة الذرية أن “اللجنة الوطنية للطاقة الذرية الكويتية وقعت مع “روس أتوم” مذكرة تفاهم وتعاون فى مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية في العام 2010 في فيينا”.