داليا زيادة : شهداء الصحافة لا يقلون عن شهداء الداخلية

نعى مركز ابن خلدون أهل الصحفية الشهيدة ميادة أشرف والتي قتلت غدراً أثناء تغطيتها للاشتباكات بين الجماعة الارهابية وقوات الامن. الحادث الاثم الذي وقع اليوم هو ليس مؤشر للخطر فان وضع الصحفيين والاعلاميين في خطر بالفعل منذ اعلان الجماعة الارهابية الحرب علي مصر والمصريين .

وقالت داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون: “نطالب الداخلية بتوضيح ملابسات استشهاد الصحفية ميادة أشرف. فأن الوضع المأسوي الذي تمر به مصر من فقر في حرية الصحافة والاعلام والاوضاع الغير ادمية للصحفيين لن تؤدي لمصر التي نحلم بها.”

واضافت زياة: “الصحفيين يدفعون الدم ثمن عملهم ولا يقل شهداء الصحافة عن شهداء الاجهزة الامنية فكلاهم يدفع دمه ثمناً لهذا الوطن نطالب بسرعة اصدار قانون لحماية الصحفيين في مصر وتقنين اوضاعهم داخل المؤسسات فلا يصح أن تنادي الصحافة بحقوق المصريين في جميع القطاعات وهم أول من تنتهك حقوقهم وامنهم.”