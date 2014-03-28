أخبار عاجلة

وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
سموحة يقدم عرضا لشراء «وحش الدراويش» -
إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه -
الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

داليا زيادة : شهداء الصحافة لا يقلون عن شهداء الداخلية

Google+ Print
داليا زيادة : شهداء الصحافة لا يقلون عن شهداء الداخلية داليا زيادة : شهداء الصحافة لا يقلون عن شهداء الداخلية

داليا زيادة مديرة مركز ابن خلدون

نعى مركز ابن خلدون أهل الصحفية الشهيدة ميادة أشرف والتي قتلت غدراً أثناء تغطيتها للاشتباكات بين الجماعة الارهابية وقوات الامن. الحادث الاثم الذي وقع اليوم هو ليس مؤشر للخطر فان وضع الصحفيين والاعلاميين في خطر بالفعل منذ اعلان الجماعة الارهابية الحرب علي والمصريين .

وقالت داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون: “نطالب الداخلية بتوضيح ملابسات استشهاد الصحفية ميادة أشرف. فأن الوضع المأسوي الذي تمر به مصر من فقر في حرية الصحافة والاعلام والاوضاع الغير ادمية للصحفيين لن تؤدي لمصر التي نحلم بها.”

واضافت زياة: “الصحفيين يدفعون الدم ثمن عملهم ولا يقل شهداء الصحافة عن شهداء الاجهزة الامنية فكلاهم يدفع دمه ثمناً لهذا الوطن نطالب بسرعة اصدار قانون لحماية الصحفيين في مصر وتقنين اوضاعهم داخل المؤسسات فلا يصح أن تنادي الصحافة بحقوق المصريين في جميع القطاعات وهم أول من تنتهك حقوقهم وامنهم.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك