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ملف - صلاح يصرح عن تحية لويز بالعربية .. وثقة تشيلسي .. ومرور لندن

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ملف - صلاح يصرح عن تحية لويز بالعربية .. وثقة تشيلسي .. ومرور لندن ملف - صلاح يصرح عن تحية لويز بالعربية .. وثقة تشيلسي .. ومرور لندن

أجرى محمد صلاح الدولي المصري المحترف في صفوف تشيلسي حوارا مع موقع ناديه الرسمي يوم الجمعة، تحدث فيه عن عدة أمور خاصة بمستقبله مع الزرق.

في البداية، تحدث صلاح عن أن هدفه الأول كان مطلوبا لمنحه الثقة، خاصة بعد مشاهدة رد فعل زملائه في تشيلسي. (التفاصيل)

ويعيش صلاح حالة سعيدة في تشيلسي بعد هدفه أمام أرسنال، وفي لفتة طيبة من ديفيد لويز، قام بتحيته في مران الفريق يوم الجمعة باللغة العربية. (التفاصيل)

ولمحمد صلاح هدفا مع تشيلسي يرغب في تحقيقه، يتمثل في خوض الكثير من المباريات، ولكنه يعلم أن هناك عدد من العوائق. لمعرفتها إضغط هنا

كما تحدث صلاح عن الفارق بين سويسرا وإنجلترا في البطولتين المختلفتين، بالإضافة إلى انتقاده للمرور في مدينة لندن. التفاصيل

وكان رون هاريس قائد تشيلسي الأسبق قد امتدح أداء محمد صلاح أمام أرسنال، وأشار إلى إبهار جوزيه مورينيو به. التفاصيل

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