ملف - لوزيرن يفسخ عقد كهربا .. وتضارب في تصريحات الطرفين

أعلن لوزيرن السويسري عن فسخ تعاقده رسميا مع المهاجم المصري محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الفريق لسوء سلوكه، ثم نفى اللاعب إدعاءات فريقه، قبل أن يخرج مدربه كارلوس برنجر ويفسر.

في وقت مبكر من يوم الجمعة، أعلن لوزيرن عن فسخ تعاقده رسميا مع كهربا لسوء سلوكه. (التفاصيل)

ثم حصل FilGoal.com على تصريح من كهربا يؤكد أن رفضه تحويل الإعارة إلى بيع نهائي سبب فسخ تعاقده مع لوزيرن. (التفاصيل)

ثم خرجت الصحافة السويسرية توضح ماذا فعله كهربا، وأشارت (بليك) إلى أن اللاعب المصري رفض مصافحة أليكساندر فراي عقب مباراة بازل في نصف نهائي الكأس. (التفاصيل)

وفي المؤتمر الصحفي، خرج مدرب لوزيرن كارلوس برنجر غاضبا يوضح لماذا طرد كهربا؟ (التفاصيل)