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الصحة : وفاة 3 وإصابة 17 فى اشتباكات اليوم بالقاهرة ودمياط

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الصحة : وفاة 3 وإصابة 17 فى اشتباكات اليوم بالقاهرة ودمياط الصحة : وفاة 3 وإصابة 17 فى اشتباكات اليوم بالقاهرة ودمياط

أعلنت وزارة الصحة، فى بيان إعلامي لها ، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 17 أخرين ، فى الاشتباكات التى وقعت اليوم  بمحافظتي القاهرة ودمياط .

وأوضحت الوزارة، أن الاشتباكات التى وقعت بمنطقة الألف مسكن وعين شمس أسفرت عن إصابة 13 شخص ووفاة 3 أخرين، تم نقل 2 منهم بواسطة الأهالي ونقل حالة أخرى  ”ميادة أشرف” الزميلة الصحفية بجريدة الدستور  بواسطة سيارة الاسعاف ، وفى محافظة دمياط أصيب 4 أشخاص ولم يقع أي حالات وفاة.

وأشارت الوزارة إلى خروج 4 من المصابين من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم ، فيما يستمر 13 آخرين تحت العلاج والملاحظة ، موضحة أن الإصابات تراوحت ما بين جروح وكدمات وطلقات نارية وخرطوش .

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