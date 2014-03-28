بالصور.. أهالي دسوق بكفر الشيخ يشيعون جثمان قتيل ليبيا

شيع الآلاف من أهالي مدينة دسوق بكفر الشيخ جثمان “أحمد صبري مصطفي الليموني” 33 سنة ،بعد أداء صلاة الجنازة علية بالمسجد الكبير بالكشلة وسط هتافات الشباب المنددة بالإرهاب ومنها “لاإله إلا الله الإرهاب عدو الله.. ” .

عقب الانتهاء من أداء صلاة الجنازة، أنتقل الآلاف إلي مقابر مدينة دسوق حيث تم تشييع الجثمان وسط تكبير الآلاف والدعاء علي الإرهاب .

وأكد أفراد عائلة الليموني، أن بلطجية بليبيا وراء قتلة هو و 4 أخريين ،وإنهم قامو بإصابة 3 بجروح خطيرة بعد خطفهم عدة أيام وتقييدهم وربطهم بالأشجار وضربهم والإستيلاء علي كل متعلقاتهم من أموال وجوازات سفر .

وأكد المهندس محمد عبد الله “خال المتوفي ” أن جثمان ابن شقيقته وصل عن طريق مرسي مطروح حيث سمحت النيابة بدفن الجثة .

وأضاف أنة تم سداد الرسوم ونفقات نقل الجثمان عن طريق سيارة حتي مدينة ، مشيرا أنه تم إستقبال الجثمان بمطروح ،وأضاف أن شهادة الوفاة مدون بها بأن سبب الوفاة هو تعرضه لحادث تسبب في إرتجاج بالمخ ، مؤكداً أن من أحضروا الجثمان جاءوا بجثمانين أخريين أحدهما من الدقهلية والأخر من سوهاج إلا أنهم لم يعلموا أسماء أصحاب الجثامين.

وطالب أهالي أحمد الليموني بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة من أختطفوه .