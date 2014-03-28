أسرة ومحامي «الحداد» يتهمون المحكمة بانتهاك حقوقه الإنسانية

عُقدت ثلاث جلسات بشأن بقضية التخابر المتهم فيها الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية مصر العربية السابق للشؤون الخارجية، وتقدم بعض المتهمين في القضية بطلب لرد المحكمة بسبب تبني المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهمين، وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، خاصةً فيما يتعلق بوضع المتهمين داخل قفص زجاجي خلال المحاكمة، وانتهاك حق علانية الجلسات وفقاً للطلب، حسبما ذكرت أسرة المتهم.

وبعد مماطلة شديدة ورفض لإصدار تصاريح زيارة لأسرة الدكتور عصام الحداد منذ الأول من فبراير 2014 ولمدة شهر، تمكنت أسرته من زيارته يوم 3 مارس 2014 ومنعت إدارة السجن إدخال أي أطعمة جافة له بما فيها الخبز أو أي أدوات أو مواد للتنظيف فضلاً عن منعه من استخدام القلم لكتابة طلباته لأسرته ومنع أسرته من حيازة قلم أثناء الزيارة على حد قولهم.

كما أصرت إدارة السجن علي إبقاء باب غرفة الزيارة المزدوجة ذات الحائل الزجاجي مفتوحاً أثناء الزيارة مع جلوس موظفي السجن خارج الغرفة مباشرة.

وتمكن إثنان من المحامين من هيئة الدفاع في قضية التخابر من زيارة الحداد يوم الأربعاء 5 مارس 2014 بعد محاولات دامت لشهور إذ سمح لهم بقضاء ربع ساعة فقط معه بعد حرمانه من رؤية أي محام لمدة 9 أشهر.

وتمت الزيارة في حضور أحد الضباط وهو ما يعد انتهاكاً لحق المتهم القانوني في سرية العلاقة مع المحامي.

وفي اليوم التالي، 6 مارس 2014، تم إبلاغ المحامين بمنع جميع زيارات الأسر والمحامين بتصريح أو بغير تصريح عن د. عصام الحداد وجميع معتقلي قضية التخابر.

وعلم المحامون أن سبب المنع هو قرار المستشار مصطفي خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة وممثل النيابة في قضية الاتحادية.