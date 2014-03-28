“السيسي رئيسًا” بالأقصر تستقبل الراغبين في تحرير توكيلات انتخابية

بدأت حملات مرشحي الانتخابات الرئاسية، نشاطها فعليا علي الأرض بمحافظة الأقصر حيث أعلنت حملة “السيسى رئيسا” بالأقصر، والتي دشنتها الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة عن إعداد مقراتها بمراكز وقرى المحافظة، لاستقبال المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات انتخابية لدعم المشير عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت الحملة، أنها تستهدف جمع ما يقرب من 100 ألف توكيل انتخابي، لدعم ترشح المشير السيسى للانتخابات الرئاسية، كما بدء أعضاء الحملة بالتعاون مع حملة مستقبل وطن فى تعليق مئات البانرات، والصور للمشير السيسى فى شوارع وميادين المحافظة.

وفي سياق متصل، يعقد أعضاء حملة دعم حمدين صباحي رئيسا للجمهورية بالأقصر ، اجتماعا مساء اليوم الجمعة , للإعلان عن بدء انطلاق فعاليات الحملة بشوارع الأقصر, بداية من الأسبوع المقبل لدعم صباحي رئيسا لمصر.

من المقرر، أن يتم خلال الاجتماع الاتفاق على ميثاق شرف الحملة، وتحديد موعد لانطلاقها وتواجدها في الشارع خلال أيام، ووضع جدول زمني لآليات العمل في الشارع الأقصري.

وكانت حملة دعم حمدين صباحي رئيسا، قد تم تشكيلها الأسبوع الماضي بحضور نادر نبيل مسئول تنظيم قطاع جنوب الصعيد بالحملة المركزية بالتيار الشعبي، وتكونت من عدة لجان وتم تكليف أحمد جبريل، كمنسقا عاما للحملة بمحافظة الأقصر، كما تقرر فتح باب التطوع في الحملة، كما أعلن القائمون عن الحملة أنها في حالة انعقاد دائم لاستقبال المتطوعين والراغبين في الانضمام للحملة حتى لحظة إجراء الانتخابات الرئاسية.