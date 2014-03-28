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وزير الخارجية الفرنسي يعتذر للمغرب بعد تفتيش نظيره بمطار شارل ديجول

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وزير الخارجية الفرنسي يعتذر للمغرب بعد تفتيش نظيره بمطار شارل ديجول وزير الخارجية الفرنسي يعتذر للمغرب بعد تفتيش نظيره بمطار شارل ديجول

لوران فابيوس

قدم وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس اعتذاره لنظيره المغربى صلاح الدين مزوار، بعد تعرض الأخير للتفتيش الأمنى بمطار شارل ديجول أمس الأول، الأربعاء، خلال توقف طائراته قادما من لاهاى فى طريق عودته للرباط.

وقال رومان نادال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية –فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة- إن فابيوس أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره المغربى حيث عبر له عن الاسف باسم السلطات الفرنسية للموقف الذى تعرض له.

وأضاف نادال أن هناك خطأ وقع بمطار رواسى- شارل ديجول بباريس، وأن وزير الخارجية الفرنسى قام بالاتصال بالجهات المعنية بوزارة الداخلية الفرنسية وبالمطار من أجل التعامل وفقا للقواعد والمعايير الدبلوماسية مع وزراء الخارجية ورؤساء الدول والحكومات.

وتشهد العلاقات بين باريس والرباط منذ نحو شهرين حالة من التوتر وتفاقمت الأزمة بين البلدين بعد تصريحات نسبها الممثل الإسباني خافيير باردم الذي أنجز فيلما وثائقيا حول الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، إلى السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة.

أ ش أ

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