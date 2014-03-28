أسيوط والمنيا يكرمان الفائزين بمسابقة حفظة القرآن الكريم

قام اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط واللواء صلاح زيادة محافظ المنيا ،بتكريم 18 فائزاً في مسابقة حفظة القرآن الكريم التي نظمها أحد برامج قناة الصعيد خلال شهر رمضان الماضي للموسم الثاني على التوالي لمحافظات شمال الصعيد (أسيوط والمنيا والفيوم وبني سويف) وتم توزيع جوائز مالية وشهادات تقديراً للفائزين.

أقيم الأحتفال بمسجد سيدي أحمد الفولي بمحافظة المنيا عقب صلاة الجمعة التي ألقى الخطبة فيها الشيخ أحمد عمر هاشم ،عضو لجنة كبار العلماء بالأزهر ،ورئيس جامعة الأزهر الأسبق.

وقد أقيمت المسابقة على 3 مستويات الأول من سن 10 : 15 سنة والمستوى الثاني من 15 : 20 والثالث من 20 : 25 سنة وقد فاز حسين أحمد عبد اللاه مقيم بأسيوط – الغنايم بالمركز الأول في المستوى الثالث حيث تم منحه 3 ألاف جنيه .

كما فازت جهاد عبد اللطيف المقيمة بأسيوط – الغنايم بالمركز الثاني في المستوى الأول وتم منحها 2000 جنيه ،كما فاز كلاً من سامر سعيد وحسين مكارم من أسيوط بجوائز تشجيعية قدرها 700 جنيه ،وقد شاركت محافظات إقليم شمال الصعيد في الجوائز المقدمة للمكرمين بواقع 10 آلاف جنيه من محافظة المنيا و5 آلاف جنيه من محافظة أسيوط و5 آلاف من محافظة بنى سويف و3 آلاف جنيه من محافظة الفيوم و10 آلاف من جمعية حفظة القرآن الكريم.