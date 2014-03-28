بوتين يأمر بتسليم الجيش الأوكراني ما خلّفه من سلاح بعد انسحابه من القرم

أمرالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، ببدء عملية تسليم كييف الأسلحة والعتاد العسكري الذي خلفته القوات الأوكرانية المنسحبة من القرم، باستثتاء سلاح الوحدات التي أعلنت ولاءها للجيش الروسي.

وذكرت وكالة أنباء ” نوفوستي” الروسية أن بوتين أوعز ببدء عملية تسليم كييف الأسلحة والعتاد العسكري الذي خلفته القوات الأوكرانية المنسحبة من القرم.

كما طالب بوتين القيادة العسكرية الروسية بالتعامل بمنتهى درجات الإحترام، وفقا لما يقتضيه الشرف العسكري، مع كافة الجنود والضباط الأوكرانيين الذين فضّلوا مغادرة القرم، وعدم الخدمة في صفوف الجيش الروسي.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، بوتين بأن جميع الوحدات العسكرية التي لا تزال موالية لسلطات كييف، غادرت القرم.

وأكد شويجو أنه تم رفع العلم الروسي واستبدال رموز الدولة الأوكرانية بالرموز الوطنية الروسية في جميع السفن والمنشآت العسكرية التي أعلنت ولاءها لروسيا، وذلك من دون تسجيل أية حوادث لإهانة الرموز الوطنية الأوكرانية.

وذكر مصدر عسكري أن روسيا ستسلم أوكرانيا 350 قطعة من الأسلحة الثقيلة والآليات والمدرّعات، موضحًا :” أن أغلب هذا العتاد من إنتاج سوفيتي من سبعينات القرن الماضي لا جدوى من إتلافه أو تحديثه، ولا آفاق تذكر لاستخدامه في نطاق القوات المسلحة الروسية ” .

وكان مجلس الأمن الروسي قرر في وقت سابق اليوم، بدء العمل على إلغاء الاتفاقية الروسية -الأوكرانية بشأن أسطول البحر الأسود الروسي.

يو بي اي