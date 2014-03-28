وزير الثقافة يعود من الإمارات عقب مشاركته في احتفالات «الثقافة الإسلامية»

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، محمد صابر عرب، وزير الثقافة ،على الطائرة الإماراتية عقب مشاركتة فى تدشين احتفالات اختيار الشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2014، والتى انطلقت امس الاول الأربعاء ، وذلك فى إطار برنامج عواصم الثقافة الإسلامية الذى تشرف عليه وترعاه المنطمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة .

وتم اختيار “الشارقة” عاصمة للثقافة الإسلامية، نظرًا لما تتمتع به من تاريخ ثقافى بارز وآثار مادية وفكرية، بالإضافة لمساهماتها المتميزة فى الثقافة الإسلامية والإنسانية من خلال اهتمام قيادتها الرشيدة بالأعمال العلمية والثقافية والأدبية والفنية لفنانيها وأدبائها ومثقفيها، فضلاً عن أنها ذات عراقة تاريخية مدونة وصيت علمى واسع.