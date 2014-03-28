ضياء رشوان: سنضغط بكل الوسائل القانونية للتحقيق في مقتل الزميلة ميادة أشرف

تقدم ضياء رشوان نقيب الصحفيين بالعزاء للأسرة الصحفية إثر واقعة استشهاد الصحفية ميادة أشرف في الاشتباكات بشارع عين شمس.

وأكد رشوان أن النقابة ستستخدم كل ما لديها من قدرات ذات طابع قانوني وقضائي وستضغط على جميع الأطراف لبدء تحقيق عاجل في الواقعة وتوفير حماية للصحفيين .

وقال رشوان في مداخلة تليفونية مع قناة الحياة تعقيبا على مقتل الصحفية بجريدة الدستور ميادة أشرف في اشتباكات بشارع عين شمس عصر اليوم إن الصحفيون يدفعون ثمن العنف الموجود في الشارع ، فجميع الشهداء والمصابين من الصحفيين لم يقتلوا في صحفهم بل في اشتباكات ، مؤكدا أن هناك استهداف متعمد لهم . وأشار إلى أن التحقيقات ستثبت حقيقة ما حدث داعيا إلى أن ينتدب وزير العدل قاض للتحقيق في هذه الواقعة .

وقال رشوان “سنمنح الصحفية الشهيدة العضوية الشرفية في نقابة الصحفيين أسوة بثلاثة من شهداء الصحفيين لم يكونوا منتسبين للنقابة لأن صحفهم استغلتهم دون أن تعينهم .

وقال رشوان “لن نتسامح في دم صحفي أو إعلامي وسنستخدم كل ما نملكه” ، فمهنة الصحافة أصبح لها ثمن هو القتل للأسف الشديد . كما ندد رشوان بما تردد عن احتجاز الجثمان بمسجد الشيخ عبيد بعين شمس ، قائلا إنه لا يجوز استغلال الواقعة سياسيا للحيلولة دون دفن الجثمان الذي هو من شرع الإسلام .

أ ش أ