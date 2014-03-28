أخبار عاجلة

وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
سموحة يقدم عرضا لشراء «وحش الدراويش» -
إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه -
الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضياء رشوان: سنضغط بكل الوسائل القانونية للتحقيق في مقتل الزميلة ميادة أشرف

Google+ Print
ضياء رشوان: سنضغط بكل الوسائل القانونية للتحقيق في مقتل الزميلة ميادة أشرف ضياء رشوان: سنضغط بكل الوسائل القانونية للتحقيق في مقتل الزميلة ميادة أشرف

ضياء رشوان

تقدم ضياء رشوان نقيب الصحفيين بالعزاء للأسرة الصحفية إثر واقعة استشهاد الصحفية ميادة أشرف في الاشتباكات بشارع عين شمس.

وأكد رشوان أن النقابة ستستخدم كل ما لديها من قدرات ذات طابع قانوني وقضائي وستضغط على جميع الأطراف لبدء تحقيق عاجل في الواقعة وتوفير حماية للصحفيين .

وقال رشوان في مداخلة تليفونية مع قناة الحياة تعقيبا على مقتل الصحفية بجريدة الدستور ميادة أشرف في اشتباكات بشارع عين شمس عصر اليوم إن الصحفيون يدفعون ثمن العنف الموجود في الشارع ، فجميع الشهداء والمصابين من الصحفيين لم يقتلوا في صحفهم بل في اشتباكات ، مؤكدا أن هناك استهداف متعمد لهم . وأشار إلى أن التحقيقات ستثبت حقيقة ما حدث داعيا إلى أن ينتدب وزير العدل قاض للتحقيق في هذه الواقعة .

وقال رشوان “سنمنح الصحفية الشهيدة العضوية الشرفية في نقابة الصحفيين أسوة بثلاثة من شهداء الصحفيين لم يكونوا منتسبين للنقابة لأن صحفهم استغلتهم دون أن تعينهم .

وقال رشوان “لن نتسامح في دم صحفي أو إعلامي وسنستخدم كل ما نملكه” ، فمهنة الصحافة أصبح لها ثمن هو القتل للأسف الشديد . كما ندد رشوان بما تردد عن احتجاز الجثمان بمسجد الشيخ عبيد بعين شمس ، قائلا إنه لا يجوز استغلال الواقعة سياسيا للحيلولة دون دفن الجثمان الذي هو من شرع الإسلام .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا