عبير سعدي تدعو تطالب بتحقيق عاجل في ملابسات مقتل الصحفية ميادة أشرف

دعت عضو مجلس نقابة الصحفيين عبير سعدي إلى تحقيق عاجل في ملابسات مقتل الصحفية بجريدة الدستور ميادة أشرف، 22 عاما ، اليوم أثناء اشتباكات بين أنصار الإخوان وقوات الأمن في شارع عين شمس.

وقالت سعدي: “ليست هناك معلومات كافية عن ملابسات الحادث ، وكل ما أعلمه أن الشهيدة نزلت لأداء عملها الصحفي ، فما ذنبها لتتلقى رصاصة في رأسها؟”.

وتوجهت إلى المتظاهرين والمواطنين بقولها “الصحفي ينزل لينقل لك ما يجري وأمنه وسلامته في صالحك”.

وقالت سعدي إن مهمة عضو مجلس نقابة الصحفيين ليست الدفن، وعن المطالبة بزي لحماية الصحفيين من خوذة وقميص واق قالت إن زملاء تعرضوا من قبل إلى الاستهداف بالاعتقال لارتدائهم الخوذات الواقية، مضيفة “أعني أن الجميع يستهدف الصحفي ولا يمكن لهذا أن يستمر”.

أ ش أ