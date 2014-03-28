إنييستا: أحب زيدان.. و«لاودروب» مثلي الأعلى

عدّد أندريس إنييستا نجم وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا الأسماء التي جعلته يعشق كرة القدم وأثرت في طريقة لعبه.

وصرّح الساحر الإسباني “عندما كنت صغيرًا، كنت أركز على زيدان باعتبار أن رؤيته يلعب كانت ممتعة للغاية”.

ثم استدرك “لكن بالنسبة لي، فإن مثلي الأعلى هو مايكل لاودروب. عندما تراه يلعب كرة القدم، فإن ذلك ليس وقتا مهدرا على الإطلاق”.

وتابع “كان سيان بالنسبة لي أن تكون هناك أهداف أم لا من لاودروب، مراقبة تحركاته كانت عرضا في حد ذاته”.

وجاءت تصريحات إنيستا في مقابلة جمعته مع زميله الساحر في برشلونة شابي هرنانديز.

وكالات