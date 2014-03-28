“تمرد” تلغي احتفالاتها بكافة الميادين حدادًا على استشهاد “صحفية الدستور”

أعلن محمد نبوي المتحدث الرسمي باسم حركة تمرد، أن الحركة ألغت كافة فعاليتها التي دعت إليها اليوم الجمعة بجميع ميادين الحرية، تأييداً لقرار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خوض الانتخابات الرئاسية، وذلك حدادًا على استشهاد الصحفية ميادة أشرف محررة جريدة الدستور عصر اليوم أثناء تغطيتها فاعليات الجماعة الإرهابية بمنطقة عين شمس.

وطالبت تمرد عموم الشعب المصري بإخلاء الساحة أمام الأجهزة الأمنية، لتتمكن من التصدي لتحركات التنظيم الإرهابي الذي يسعى إلى زعزعة الأمن وتكدير السلم العام، وإشاعة حالة الفوضى والفزع بين صفوف الشعب المصري لإفشال الاستحقاق الثاني لخارطة الطريق، وهو الانتخابات الرئاسية.

أ ش أ