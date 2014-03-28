الاستخبارات الأفغانية تحبط هجومًا على جوزجان

أعلن الأمن الوطني الأفغاني، اليوم الجمعة، عن إحباطها هجوم بسيارة مفخخة تحتوي على 300 كجم من المتفجرات في إقليم جوزجان شمال أفغانستان.

وقالت إدارة الأمن الوطني في بيان لها – نقلته صحيفة كاما الأفغانية على موقعها الإلكتروني- إنها اكتشفت عناصر الاستخبارات الأفغانية سيارة محملة بالعبوات الناسفة أثناء عملية تمشيط لهم في الإقليم.

وأضاف البيان أن المسلحين زرعوا ما يقرب من 300 كيلو من المتفجرات داخل سيارة دفع رباعي وكانت تستهدف الحملة الانتخابية في مدينة شبرخان بإقليم جوزجان من بين الأقاليم الهادئة نسبيا في شمال أفغانستان ولكن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة قد زادت في الآونة الأخيرة أنشطتها في مختلف الأقاليم في شمال البلاد مع الاقتراب من موعد انتخابات الرئاسة ومجالس الأقاليم التي من المقرر أن تعقد في الخامس من أبريل المقبل.

أ ش أ