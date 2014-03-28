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أنشيلوتي: الدوري الإسباني سيحسم في الجولة الأخيرة

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أنشيلوتي: الدوري الإسباني سيحسم في الجولة الأخيرة أنشيلوتي: الدوري الإسباني سيحسم في الجولة الأخيرة

أنشيلوتي

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني اليوم أن لقب الدوري الإسباني للموسم الجاري سيحسم في الجولة الأخيرة وبأكثر من 90 نقطة.

ويتنافس على لقب الدوري هذا الموسم أتلتيكو مدريد المتصدر بـ73 نقطة، وبرشلونة الوصيف (72) وريال مدريد الثالث (70)، وهو ما يزيد الإثارة حتى الجولات الأخيرة.

وأوضح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة رايو فايكانو غدا في الجولة الـ31 “أعتقد أن الدوري سيحسم في الجولة الأخيرة، والآن تأخرنا في المراكز، ولكن لدينا أمل في مواصلة الكفاح حتى آخر مباراة، ولا أعرف كم نقطة ستحسم اللقب، ولكن قد تكون أكثر من 90″.

وأضاف “فقدنا خيار الاعتماد على أنفسنا فقط للفوز بالدوري، ولكن مازال لدي ثقة في إمكانية التتويج، ولم يلعب الفريق بشكل سيئ في المباراتين الماضيتين، والدليل أننا أحرزنا 6 أهداف، ولكن كانت هناك أخطاء وعلينا تفاديها”.

وأشاد المدرب الإيطالي بمنافسه رايو فايكانو مشيرًا إلى أنه فريق جيد و”مثال للفرق الصغيرة التي تسعى لتقديم كرة قدم مميزة”، مؤكدًا على أهمية الفوز في المباراة المقبلة.

وكالات

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