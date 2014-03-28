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تاتا مُحذرًا برشلونة: إسبانول مثل أتليتكو مدريد

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تاتا مُحذرًا برشلونة: إسبانول مثل أتليتكو مدريد تاتا مُحذرًا برشلونة: إسبانول مثل أتليتكو مدريد

برشلونة

حذر الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو مدرب فريق برشلونة من خطورة جاره وخصمه المقبل إسبانيول في دربي كتالونيا بالجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، مشيرا إلى أن منافسه يسير على خطى أتلتيكو مدريد.

وأوضح تاتا خلال مؤتمر صحفي عشية الدربي على ملعب كورنيلا البرات “أرى أن إسبانيول يملك نواة فريق قوي مثل أتلتيكو مدريد، يتشابه معه في الضغط بقوة، ويملك مهاجما متكاملا مثل سرجيو جارسيا”.

وشدد المدرب على ضرورة الاستمرار على نفس وتيرة الأداء القوي الذي ظهر عليه البرسا في آخر مباراتين أمام ريال مدريد وسلتا فيجو، وقبلهما أمام مانشستر سيتي.

وعن الحارس البديل خوسيه مانويل بينتو الذي سيخلف المصاب بقطع في الرباط الصليبي فيكتور فالديز، قال مارتينو “كان سيشترك في نهائي كأس الملك، الآن بإمكانه المشاركة في ثلاث نهائيات”.

كما أبدى أسفه على إصابة فالديز، مشبها الأمر بتعرض أحد أفراد العائلة لمكروه، لكنه أشار إلى أن “الفريق معتاد على تخطي الكبوات”، نافيا وجود نية للتعاقد مع حارس آخر فيما تبقى من الموسم.

كما أكد أن الصراع على قمة الليجا سيستمر بين الثلاثي أتلتيكو والريال والبرسا حتى خط النهاية.

واعترف تاتا بأن النجم أندريس إنيستا عانى من بعض الآلام أجبرته على عدم استكمال مباراة سلتا، لكنه في حالة جيدة الآن ودخل قائمة مباراة إسبانيول.

ويحتل برشلونة المركز الثاني حاليا في جدول الليجا بـ72 نقطة، خلف المتصدر أتلتيكو بنقطة واحدة، فيما يتفوق بنقطتين على ريال مدريد الثالث.

وكالات

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