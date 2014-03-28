الرئيس التونسي يبدي استعداد بلاده لإطلاق حوار وطني في ليبيا

أكد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، اهتمام بلاده البالغ بما يجري في ليبيا ورغبتها في التوصل إلى توافقات من شأنها أن تسهم في تحقيق الاستقرار والتقدم فيها.

وقالت الرئاسة التونسية – في بيان لها أذيع هنا اليوم الجمعة – إن تأكيدات المرزوقي جاءت خلال اجتماع عقده اليوم مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا طارق متري حول المستجدات التي تشهدها ليبيا منذ فترة “وما يستدعيه ذلك من ضرورة التحرك السريع”.

وأضاف البيان أن الرئيس التونسي المؤقت أعرب خلال اللقاء أيضا عن استعداد بلاده للمساهمة في إطلاق حوار وطني توافقي بين جميع الأطياف الليبية “يكون بمثابة خارطة طريق تمضي بالبلاد نحو بر الأمان وتحقيق الاستقرار”.

ومن جانبه، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري – عقب اللقاء وفقا للبيان – على رغبة تونس الحقيقية في المساهمة “بفاعلية وجدية” لمساعدة ليبيا من أجل تجاوز صعوبات المرحلة الانتقالية، نظرا للروابط التاريخية والاقتصادية والأمنية التي تجمع البلدين.

أ ش أ