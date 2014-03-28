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العثور على جثة لسيدة مذبوحة خلف عمارة بمنطقة الإسراء ببورسعيد

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العثور على جثة لسيدة مذبوحة خلف عمارة بمنطقة الإسراء ببورسعيد العثور على جثة لسيدة مذبوحة خلف عمارة بمنطقة الإسراء ببورسعيد

عثر رجال مباحث بورسعيد علي جثة ملقاة خلف أحد العمارات بمنطقة الإسراء بحي الضواحي مذبوحة من الرقبة و مجهولة الهوية .

وكان قد تبلغ لقسم شرطة الضواحي من أحد الأهالي بالعثور على جثه ملقاة بقطعة أرض فضاء خلف العمارة رقم 98 بمنطقة الإسراء ـ دائرة القسم .

انتقلت على الفور أجهزة البحث الجنائى وخبراء المعمل الجنائى ،حيث تبين أن الجثة لسيده مجهولة في العقد السادس من العمر ترتدي عباءة لبنى اللون وسروال أسود وملفوفة ببطانية زرقاء اللون .

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود جرح زبحى بالرقبة عميق من الأمام أسفلة جرح زبحى آخر وتهشم بعظام الأنف والوجنتين ،تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى بورسعيد العام تحت تصرف النيابة العامة .

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