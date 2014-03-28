«جركن» يثير الذعر بمعدية في بورسعيد

أثار جركن كبير الحجم الذعر داخل إحدي معديات الغبور بين بورسعيد ، و بورفؤاد وذلك بسبب شكله ، و اسبتكر ملصوق عليه.

> وصل بلاغ اليوم لإدارة شرطة النجدة من إدارة مرفق المعديات بالعثور على جسم غريب داخل احدى المعديات .

انتقلت على الفور ، قيادات المديرية ، وخبراء المفرقعات ، ورجال الحماية المدنية ، والقوات اللازمة الي المعديه .

> وعلي القور ، تم تنظيم كردون أمنى بالمنطقة ، وبفحص الجسم بمعرفة خبراء ، وعناصر المفرقعات تبين أنة عبارة عن “جركن” أزرق اللون سعة (30) لتر.

وبفحص محتواة ، وجد بداخلة كمية من “مياة التبريد ، وتبين خلوة من ثمة مواد خطرة او متفجرات ويرجح ان يكون قد تركة احد مستقلى المعدية سهوا.