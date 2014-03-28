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مئات الصحفيين يتوافدون على المسجد الذي يتواجد فيه جثمان «ميادة أشرف»

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مئات الصحفيين يتوافدون على المسجد الذي يتواجد فيه جثمان «ميادة أشرف» مئات الصحفيين يتوافدون على المسجد الذي يتواجد فيه جثمان «ميادة أشرف»

الزميلة ميادة أشرف

توافد ، منذ قليل ، مئات الصحفيين علي مسجد الشيخ عبيد بمنطقة عين شمس ، حيث يتواجد جثمان الزميلة ، ميادة أشرف الصحفية بجريدة الدستور.

يُذكر أن المئات من المراسلين والمصورين الصحفين قد توافدوا الي موقع الحادث للتضامن مع الزميلة “ميادة”  وانتابتهم حالة من الاستياء الشديدة ، حيث أنها ليست المرة الأولي  التي يلقي صحفي مصرعه أثناء أداءه لعمله .

الجدير بالذكر أن  الصحفية “ميادة أشرَف” -صحفية بجريدة الدستور- لقت مصرعها، إصر إصابتها بطلق ناري في الرأس، خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن وأنصار الإخوان عند مزلقان عين شمس.

وذكر مراسل ONA أن قوات الامن تطوق المسجد في الوقت الذي يتوافد فيه مئات الصحفيين.

(المراسل| عبدالله بدير)

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