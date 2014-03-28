محمد عمارة: أساند قائمة محمود طاهر ضد قائمة ' القمع '

كشف محمد عمارة مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق عن مساندته لقائمة محمود طاهر في انتخابات مجلس إدارة القلعة الحمراء.

ويتنافس محمود طاهر مع إبراهيم المعلم على رئاسة النادي الأهلي، ولكل منهما قائمة كاملة.

وقال عمارة عبر قناة النهار الرياضية: "أتواجد في النادي للمشاركة في العملية الانتخابية".

وتابع الظهير الأيسر الدولي الأسبق "أساند قائمة محمود طاهر لأني أراها الأنسب والأفضل".

وأضاف "كل لاعبي الأهلي الذين تم استبعادهم من حسابات مجلس الإدارة السابق يقفون مع طاهر".

يذكر أن حسن حمدي رئيس الأهلي الحالي أعلن دعمه لقائمة إبراهيم المعلم، لهذا يرى عمارة أن المعلم امتدادا لحمدي ويرغب في التغيير.

وأفاد "في الفترة الماضية مع حسن حمدي كرئيس للأهلي، تم الاكتفاء بدائرة معينة من المقربين، واستبعاد باقي أبناء النادي من الحسابات".

وأتم عمارة "كانت فترة قمع، ولهذا رأيت أن طاهر الأفضل".