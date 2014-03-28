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شيكابالا خارج قائمة لشبونة لمواجهة جيماريش في الدوري البرتغالي

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شيكابالا خارج قائمة لشبونة لمواجهة جيماريش في الدوري البرتغالي شيكابالا خارج قائمة لشبونة لمواجهة جيماريش في الدوري البرتغالي

لشبونة

استبعد ليوناردو جارديم المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة الدولي المصري محمود عبد الرازق شيكابالا من تشكيلة الفريق التي ستخوض مباراة أمام فيتوريا جيماريش السبت.

وحسبما أفاد الموقع الرسمي للنادي البرتغالي فإن جارديم أعلن قائمة الفريق والتي شهدت غياب شيكابالا.

وكان شيكابالا قد دخل القائمة المبدئية للمباراة الماضية أمام ماريتيمو قبل أن يستبعده المدرب قبل أن يستبعده المدرب من القائمة الأساسية.

وقد أكد المدرب في تصريحات الخميس أن اللاعب يتحسن وعليه أن يبذل المزيد من الجهد.

وكان شيكابالا قد تعرض للإصابة في الكاحل بعد الانضمام للفريق وهو ما جعله يخرج من حسابات المدير الفني.

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