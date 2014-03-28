النور بالإسكندرية يزور مستشفى التأمين الصحي بالمنتزه

نظمت أمانة حزب النور بدائرة المنتزة ثان شرق محافظة الإسكندرية، زيارة لمستشفى التأمين الصحي بمنطقة المعمورة فى إطار جولة لعدد من المستشفيات يقوم بها أعضاء الحزب بالدائرة اليوم .

وصرح ناصر أبو العلا، أمين حزب النور بدائرة المنتزه ثان، بأن الزيارة شملت تقديم بعض الوجبات والسلع التموينية للمرضى، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم، وتذكيرهم بأهمية الصبر على المرض وتحمل البلاء.

وأكد أبو العلا أن عددًا كبيرًا من المرضى والأهالى أبدوا سعادتهم بالزيارة التي ضمت كوادر الحزب رجالًا ونساءً، مشيرًا إلى أن هذا من أهم الأدوار التي يحرص الحزب على تأديته لأبناء الشعب المصري في الفترة الراهنة.

كان أمين دائرة المنتزة ثان، قد أكد فى وقت سابق، بأن الحزب سيختتم خطته لشهر مارس الجاري بالدائرة بعمل أجتماعي متميز يشمل المرور على المرضى بعدد ثلاث مستشفيات وهى، مستشفى التأمين الصحي بالمعمورة، ومستشفى صدر المعمورة، ومستشفى أبو قير العام.