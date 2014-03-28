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إصابة 8 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في الفيوم

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إصابة 8 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في الفيوم إصابة 8 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في الفيوم

أصيب 8 أفراد من أسرة واحدة بالتسمم الغذائي بقرية بني صالح بالفيوم بعد تناولهم وجبة إفطار بمنزلهم.

تلقي اللواء الشافعى محمد حسن، مدير أمن الفيوم ،إخطاراً من الدكتور مدحت محمد شكري، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، يفيد إستقبال قسم الطوارئ بمستشفي الفيوم العام 8 مصابين من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي وهم كل من “رمضان عبد التواب رشاد ،30 سنة و نجلاء عبد التواب رشاد ،25 سنة و رضا محمد أحمد ،18 سنة و زياد علي حكيم ،6 سنوات و حكيم علي حكيم، 3 سنوات وأدهم أحمد عبد التواب ،9 سنوات و ياسمين أحمد عبد التواب 4 سنوات – محمد عبد التواب رشاد 20 سنة وجميعهم من قرية بني صالح”.

وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

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