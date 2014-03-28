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تمرد تجارة القاهرة : تأجيل مظاهرتنا ضد العميد لـ7 أبريل بسبب مظاهرات الإخوان

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تمرد تجارة القاهرة : تأجيل مظاهرتنا ضد العميد لـ7 أبريل بسبب مظاهرات الإخوان تمرد تجارة القاهرة : تأجيل مظاهرتنا ضد العميد لـ7 أبريل بسبب مظاهرات الإخوان

سعيد الضو عميد كلية تجارة القاهرة

قال أحمد كمال المتحدث الرسمي لحملة تمرد كلية تجارة ” سوف يتم تأجيل مظاهرات يوم 30 مارس أمام مبنى عميد الكلية ليوم 7 إبريل ” ، مشيرًا ” أن يوم اﻻحد الموافق 30 مارس يتزامن مع يوم خروج أنصار تنظيم اﻻخوان للتظاهرات في أنحاء الجامعة” .

و أضاف كمال في تصريحات خاصة لوكالة ONA للأنباء ، أنه تم إتخاذ هذا القرار نظرًا لحالة الفوضى واﻻشتباكات التي تشهدها الجامعة يومي الأحد والأربعاء من كل إسبوع، وذلك منعًا لأي احتكاك بين الطلاب وبين الإخوان المؤيدين لوجود عميد الكلية سعيد الضو.

ويذكر أن، الحملة من أعلنت عن تظاهرها أمام مكتب عميد كلية تجارة يوم الأحد المقبل، لإجباره على تقديم استقالته، موضحًا أن الحملة حصلت على 2570 توقيع من الطلبة من المؤييدين لأهداف الحملة، نظرًا للفساد الاداري والمالي الذي يحدثه العميد وفصل العديد من الطلاب، واتهام الطلبة له بانحيازه لجماعة اﻻخوان .

(المراسل: ابراهيم عيد )

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