إصابة 2 فى اشتباكات الفيوم .. والسيطرة على حريق بأحد المحال التجارية

أصيب اثنين، بطلقات نارية وخرطوش فى الاشتباكات التى وقعت بين عناصر تنظيم جماعة الإخوان، والأهالي بالفيوم، والتي تدخلت الشرطة وقوات مكافحة الشغب لفضها.

وتلقى اللواء الشافعى محمد حسن مدير أمن الفيوم، إخطارا من الدكتور مدحت محمد شكري وكيل وزارة الصحة بوصول مرسى السيد مرسى 18سنة من حى الصوفى بمدينة الفيوم بطلق نارى فى القدم اليسري، وتم تقديم الإسعافات اللازمة له بالمستشفي وبقي تحت العلاج، بينما تم إسعاف أحمد نبيل يوسف 27 سنة من عزبة جبيلي بسيارة الإسعاف من إصابته بخرطوش أصاب يده .

في نفس السياق، أنقذت قوات الإطفاء والحماية المدنية، المنطقة التجارية بحي المبيضة الشعبي من الحريق الذي نشب أعلي محلات العجماوي للأقمشة، وتبين أنه نشب بسبب سقوط شمروخ أطلقه أنصار الرئيس المعزول أثناء مسيرتهم .