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صلاح ينتقد مرور لندن ' المريع ' .. والفرق بين إنجلترا وسويسرا

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صلاح ينتقد مرور لندن ' المريع ' .. والفرق بين إنجلترا وسويسرا صلاح ينتقد مرور لندن ' المريع ' .. والفرق بين إنجلترا وسويسرا

انتقد محمد صلاح جناح تشيلسي الزحام الشديد في شوارع لندن، وتحدث عن الفرق في اللعب بالدوري الإنجليزي عنه في السويسري حينما كان لاعبا في بازل.

وقال صلاح لموقع تشيلسي الرسمي الجمعة: "هنا في إنجلترا هناك فرق كبير عن اللعب في سويسرا، إنها البطولة الأفضل في العالم وصعبة للغاية هنا".

وفسر "كل اللاعبين هنا أقوياء وأكثر عنفا عن الدوري السويسري، كما أن المباريات أسرع أيضا".

وانضم صلاح من بازل في يناير الماضي، وسجل أول أهدافه في مرمى أرسنال بالجولة الماضية.

وتابع صلاح "على اللاعب أن يركز جيدا قبل يوم أو أثنين من المباراة، لأن كل مواجهة تكون صعبة".

وتحدث صلاح عن طبيعة الحياة في لندن عنها في سويسرا.

واختتم "أسكن في منزل يبعد خمس دقائق عن ستامفورد بريدج (معقل تشيلسي)، أحاول الخروج كل يوم ولكن المرور أمر مريع، لندن مدينة عظيمة رغم ذلك وأستمتع بوجودي هنا".

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