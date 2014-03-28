نجم ستار أكاديمي جان شهيد يصدر أغنيته الجديدة

بعد وصوله للمرحلة النهائية من برنامج "ستار أكاديمي 9"، أصدر جان شهيد أغنيته الجديدة بعنوان "مش إنتي"، باللهجة اللبنانية، وهي من كلمات منير أبو عساف، وألحان هشام بولس، وتم تسجيلها وتوزيعها في استديو داني الحلو.

وهذه الأغنية التي يطغى عليها اللون الرومانسي، هي أولى أغاني جان بعد تخرّجه من برنامج ستار أكاديمي 9.

ومن المقرر أن يقوم جان بتصويرها على طريقة الفيديو كليب قريبا.

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