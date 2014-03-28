مجلة "كلوزر" تدفع 15 ألف يورو للممثلة جولي غايي

أصدرت محكمة فرنسية حكماً بحق مجلة "Closer" يوم الخميس، قضى بدفع غرامة مالية إلى الممثلة الفرنسيّة Julie Gayet، تبلغ قيمتها 15 ألف يورو، أي ما يعادل 20 ألف دولار أمريكي، تعويضاً عن المساس بالحياة الشخصية للعشيقة الرئاسية.

وكانت الممثلة Gayet التي ترتبط بعلاقة غرامية بالرئيس الفرنسي قد طالبت نيابة باريس بتعويض قدره 50 ألف يورو، بالإضافة إلى 4 آلاف يورو هي مجمل التعويضات والنفقات القانونية، جراء قيام المجلة بنشر صور تكشف العلاقة الغرامية التي تجمع النجمة بالرئيس الفرنسي François Hollande، حسب ما أفاد محامي Gayet، على اعتبار أنّ المجلة تعدّت على خصوصيتها وحياتها الشخصية.

من جانبه، استنكر الرئيس الفرنسي تدخّل المجلة في الحياة الشخصيّة، معتبراً نفسه كأيّ مواطن عادي له حياته الخاصّة، لكن من دون أن يُطالب بمقاضاة المجلة.

وبرغم كلّ هذه الاستنكارات، لم ينفِ كلّ من الرئيس والممثلة خبر علاقتهما التي انتشرت عبر كلّ وسائل الإعلام، والتي كانت السبب في انفصال الرئيس Hollande عن شريكته السابقة الصحافية Valerie Trierweiler، في وقت تسبّب الخبر بانخفاض نسبة شعبيّة الرئيس عند الفرنسيين. أمّا بالنسبة إلى Gayet، فقد انقلبت حياتها رأساً على عقب، حسب ما صرّح بذلك محاميها.

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