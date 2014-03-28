«غايتنا سلامتك» في ممشى «جي بي آر»

افتتح العقيد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي ، في ممشى الجميرا (جي بي آر) المعرض المروري الذي نظمتها إدارة الحملات والتوعية المرورية في إطار احتفالات الدولة بفعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ(30) تحت شعار (غايتنا سلامتك) وذلك بحضور مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام.

واطلع العقيد سيف المزروعي، على الأجنحة الموجودة والتي تضم جناح وزارة الداخلية، والإدارة العامة لخدمة المجتمع، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأكاديمية شرطة دبي، والدفاع المدني، وهيئة الطرق والمواصلات، ومعهد الإمارات.

فضلاً عن مشاركة مجموعة من الشركات كشركة نافكو، وشركة تيفاني، وشركة أميديا ، وشركة أوتوبروم، وشركة إم تي في إم للدراجات، وشركة البيان للمياه، وشركة الروابي للمرطبات.

معروضات

واستمع لشرح مفصل من الجهات المشاركة عن معروضاتها التي تضم لقطات فيديو وصور حوادث مرورية بليغة، ومجسمات، وكذلك عرض مجموعة من سيارات وآليات الشرطة المجهزة بأحدث التقنيات، ومعدات الإسعاف والإنقاذ. كما شاركت الفرقة الموسيقية التابعة لأكاديمية شرطة دبي في هذه المناسبة.

وأشاد العقيد سيف المزروعي، بما تضمنه المعرض من نشرات وأدوات حديثة في مجال التوعية المرورية، مؤكداً على الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمرور لنشر الوعي والثقافة المرورية بين شرائح المتجمع للحد من المخالفات الخطرة والحوادث البليغة، من خلال تنظيم محاضرات توعوية وإقامة حملات تثقيفية.

مشيرا إلى أن الفعاليات لاقت ترحيبا كبيرا من الجمهور من مختلف الجنسيات. وعقب تفقده المعرض قام مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، بتوزيع الهدايا والحلويات على السائقين بهذه المناسبة.

تواصل

ومن جهته أوضح النقيب عبدالعزيز حسن الشمري، رئيس قسم الشراكات والمسؤول عن المعرض أن دور القائمين في المعرض لا يقتصر على توزيع الكتيبات والمطوّيات، ولكن سيتضاعف وسيكونون أكثر تواصلا مع الجمهور لتوصيل رسالة إلى المجتمع بأهمية المحافظة على أرواح مستخدمي الطريق، بالإضافة إلى أنهم سيقدمون المساعدة لزوار المعرض وسيقومون بالإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم.