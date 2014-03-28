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رسميا.. ترجمة فورية بـ5 لغات لخطبة الجمعة بالمسجد الحرام

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رسميا.. ترجمة فورية بـ5 لغات لخطبة الجمعة بالمسجد الحرام رسميا.. ترجمة فورية بـ5 لغات لخطبة الجمعة بالمسجد الحرام

ترجمت اليوم خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، من العربية إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية، والمالاوية، والأوردية، فى خدمة تم تطبيقها لإيصال الخطبة إلى المصلين بلغاتهم الأم بترجمة فورية.

وطبقت الخدمة بتوزيع سماعات على بعض المصلين فى توسعة الملك فهد، وفى مصليات النساء، وذكرت وكالة الأنباء أن هذا العمل تم يأتى تواصلاً لمشروع ترجمة خطب الجمعة من الحرمين الشريفين، بإشراف وتوجيه من الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوى، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

وتعتمد الفكرة على بث صوتى على ترددات محددة على إذاعة بشبكة داخلية ترتبط بالسماعات التى سلمت للمصلين.

وقد جهزت غرف مغلقة للمترجمين مراعية المواصفات المهمة والمؤثرة وتتم الترجمة فوريةً تزامنا مع ابتداء الخطبة، وكلف فريق عمل لاختبار هذه التجربة وتعميمها فى بعض المناطق فى المسجد الحرام.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس فى تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "إن المشروع جاء بناءً على توجيه من العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبد العزيز، لترجمة خطب الجمعة فى المسجد الحرام والمسجد النبوى للمصلين غير الناطقين بالعربية لتصل رسالة الخطبة إلى المسلمين بلغاتهم, ويعد هذا المشروع إنجازاً كبيراً ونقلة نوعية وإضافة مميزة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة فى الحرمين الشريفين، ولا سيما فيما يتعلق باستفادة رواد الحرمين الشريفين من الخطب والدروس بلسانهم ولغاتهم.

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