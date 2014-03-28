مدرب لوزيرن يشرح ' غاضبا ' لماذا طرد كهربا؟

شرح كارلوس برنجر المدير الفني للوزيرن الأسباب التي دفعته لفسخ تعاقد النادي مع محمود عبد المنعم "كهربا" المهاجم المصري.

وأعلن لوزيرن عن فسخ تعاقده رسميا مع كهربا يوم الجمعة بسبب سوء سلوكه دون الإفصاح عما فعله اللعب.

وفي المؤتمر الصحفي قال برنجر ووضح عليه العصبية: "عملنا كثيرا ليشعر كهربا بالراحة في لوزيرن، ولكن كل هذا ذهب إلى مهب الريح".

وأضاف "حتى قمنا باستضافة أسرته لتهيئة كل الأجواء التي تجعله يفيد النادي فنيا".

وتابع غاضبا "كهربا صاحب الـ19 عاما ظن نفسه أنه أكبر من نادي عمره 113 عاما".

وأشار المدرب "حاولت أن يصل كهربا لمرحلة النضج، ولكن أن ينضج كإنسان أهم كثيرا من اللاعب".

واختتم "رد فعل كهربا في آخر موقف أكد أنه ليس محترف، ولا يمكن أن يستمر معنا.. ولا أريد أن أتحدث مجددا في هذا الموضوع".

وكانت صحيفة (بليك) السويسرية الشهيرة ذكرت أن كهربا رفض مصافحة أليكساندر فراي المدير الرياضي في لوزيرن عقب الخسارة من بازل بنصف نهائي الكأس.