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ضبط 6 من أعضاء الإخوان بتهمة التحريض على العنف في قنا‎

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ضبط 6 من أعضاء الإخوان بتهمة التحريض على العنف في قنا‎ ضبط 6 من أعضاء الإخوان بتهمة التحريض على العنف في قنا‎

قامت الأجهزة الأمنية بقنا بضبط 6  من أعضاء جماعة الأخوان المحظورة لإتهامهم بالتحريض على العنف بمركزى أبوتشت بقنا .

ألقت حملة أمنية مشتركة بين مديرية أمن قنا وضباط الأمن الوطنى القبض على كلا من (على . ع . أ )  31  سنة مدرس ،و عبد الباسط . أ . ع ،27 مدرس ،و محمد . ق . ع  28 سنة ،حاصل على بكالوريوس ،و علاء . ح . ع 31 سنة ،مدرس ومقيم قرية الرفشة ،و أشرف . ث . أ ،30 سنة مدرس ،ومقيم  بقرية الخوالد و رجب . ع . ع ،48 سنة مدرس  ،وجميعهم مقيمين بمركز أبوتشت .

كما تم ضبط الحسين . أ . ع ،18 سنة ،طالب بالمرحلة الثانوية الأزهرية ،ومقيم بمنطقة الشئون بمدينة قنا وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم لإتهامهم بالتحريض على العنف وتنظيم مسيرات دون الحصول على تصريح وضبط منشورات وأشارات رابعة بحوزة المتهم الأخير .

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

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